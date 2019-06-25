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طقس شديد الحرارة غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس يوم غد حارًّا إلى شديد الحرارة، يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية، كما يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، وأيضًا على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وتابعت الأرصاد أن السماء ستكون يوم غد غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، والباحة وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.
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