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شكرا لقرائتكم هذا الحل الأمثل لتخفيف مصاريف فاتورة الكهرباء في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هذا الحل الأمثل لتخفيف مصاريف فاتورة الكهرباء في الصيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت السعودية للكهرباء ما قالت إنه الحل الأمثل لتخفيف مصاريف الصيف، وهي عبر تتبّع مبالغ الفاتورة شهريًّا عبر صفحة “خدماتي” على الرابط هنا
وفي وقت سابق، أبدى الكثير من المواطنين استياءهم من ارتفاع فواتير الكهرباء، مطالبين بقراءة العدادات لمعرفة الخلل وإصلاحه فورًا.
كما طالب المواطنون بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تتكرر كل شهر تقريبًا، مع بداية إصدار فواتير الكهرباء.
وطالب المواطنون بتعديل بعض الأنظمة في الشركة كالقراءة الحالية من قِبل الشركة ومعرفة أسباب ارتفاع الفواتير لأرقام فلكية يعجز البعض عن سدادها.
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