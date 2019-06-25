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السفارة السعودية في إثيبوبيا تحذر المواطنين بعد الأحداث الأمنية الأخيرة

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الان تتابع السفارة في إثيبوبيا تحذر المواطنين بعد الأحداث الأمنية الأخيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية  في أديس أبابا، الثلاثاء، تالمواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المظاهرات نظراً للأحداث الأمنية الأخيرة في أثيوبيا.

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وكانت إثيوبيا شيعت، الثلاثاء، سياري ميكونين، وقائد العمليات اللوجستية المتقاعد، الجنرال جزاي ابرا، اللذين تم اغتيالهما، السبت الماضي، في منزل، رئيس الأركان بأديس أبابا من قبل حارسه الشخصي، وذلك أثناء محاولة انقلاب فاشلة قادها الجنرال أسامنيو سيجي، رئيس جهاز الأمن في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا.

وتمكنت السلطات الإثيوبية التي شكلت فرقة عمليات من حسم المحاولة الانقلابية والسيطرة على الموقف، وألقت القبض على قائد القوات الخاصة في الإقليم، عقب الإعلان عن مقتل الجنرال أسامنيو تسيجي، مدبر محاولة الانقلاب، متأثراً بجراح أصيب به خلال ملاحقة أمنية له، فيما أعلن مفوض الشرطة مقتل 7 واعتقال 178 متورطا في الانقلاب الفاشل.

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