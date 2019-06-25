شكرا لقرائتكم البلديات رداً على ” المواطن” : العقبات خارج اختصاصنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-25 البلديات رداً على ” متابعات الخليج 365” : العقبات خارج اختصاصنا متابعات الخليج 365 - محمدالمقصّي - الباحة أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تنفيذ العقبات يقع خارج اختصاص الأمانة والبلديات التابعة لها. Advertisements وفي إطار ردّها على الخبر الذي نُشر في ” متابعات الخليج 365” مؤخرًا تحت عنوان “معاناة 50 عامًا.. أقدم وأقصر عقبة في الباحة محرومة من الخدمات!”، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية : نشكر لصحيفة “متابعات الخليج 365” طرحها كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي وجاء في الإيضاح أيضاً بأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام تلقّت خطاب أمانة منطقة الباحة المتضمن بأن تنفيذ العقبات يقع خارج اختصاص الأمانة والبلديات التابعة لها.



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