زيارة محمد بن سلمان جواز عبور الشركات الكورية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعكس الحفاوة الكبيرة التي تُظهرها سيؤول لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، المكانة الكبيرة التي يحظى بها وليّ العهد والدور المؤثر للمملكة على الصعيد العالمي.

وتُؤكد المملكة حرصها الدائم على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، وتضامن الجهود في مواجهة التحديات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمات.

كما تأتي زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين بما يحقق الرخاء للشعبين الصديقين.

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استثمارات مشتركة

ويمثل الاستثمار السعودي الضخم في البنية التحتية فرصة سانحة للمستثمرين الكوريين للاستثمار في قطاعات الهندسة والصناعة والأعمال الإصلاحية.

كذلك تعتبر السعودية البوابة المناسبة للشركات الكورية الجنوبية العالمية للدخول إلى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بيئة استثمارية مثالية

وتُمثل البيئة الاستثمارية في المملكة بيئة مثالية ومواتية للشركات الكورية نظرًا لتقارب نظام التعليم والتدريب السعودي مع المستويات العالمية، وتوافر العمالة ورأس المال والقوانين وترحيب المملكة بالمستثمرين حيث تتوفر في المملكة عديد من الفرص التي تشكل حوافز وعناصر جذب للشركات الكورية للاستثمار، منها قطاعات جديدة كليا مثل قطاع الترفيه والسياحة.