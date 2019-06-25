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كوشنر في افتتاح مؤتمر البحرين : هذه فرصة القرن
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إن ورشة السلام التي تمّ افتتاحها اليوم في البحرين ليست صفقة القرن، بل هي فرصة القرن.
وأضاف كوشنر في افتتاح مؤتمر البحرين الخاص بالقضية الفلسطينية : نعمل لإيجاد فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وتابع أن : المواجهات والاضطرابات أدّت لهروب الاستثمارات من المنطقة.
وقال مستشار ترامب: نسعى لتحقيق السلام والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين لافتًا إلى أن الجزء الاقتصادي شرط أساسي مُسبَق لتحقيق السلام في المنطقة.
وقال كوشنر : ندرس طرق مساعدة قطاع غزة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة مضيفًا أن الخطة المقترحة تشمل إقامة مشروعات في الأردن ومصر أيضًا بما يوفر حياة أفضل لشعوب المنطقة.
وأضاف : يجب أن نسعى معًا لخلق مستقبل مشرق مليء بالفرص الاقتصادية في المنطقة.
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