كراني : تحرك محور الكتلة الساخنة تجاه الرياض والحرارة 55 مئوية

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن الموجة الحارة بدأت تتحرك باتجاه الرياض متوقعاً أن تصل درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 55 درجة.

وقال كراني : مع نهاية يوم الغد الأربعاء وبداية الخميس يبدأ التحرك الملموس لمحور الكتلة الساخنة في اتجاه العاصمة الرياض بعد مروره على عفيف، الدوادمي، كما يغطي أجواء المجمعة، شقراء، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي.. بحرارة عظمى ما بين 47-50 مئوية في الظل وبالطبع تتخطى 55 م تحت أشعة الشمس.

وأوصى كراني بضرورة الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة.

من جهة أخرى أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات أملج وضباء.

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وأوضحت الإدارة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والمندق، وقلوة، والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كذلك نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات الجموم، والقنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وتستمر حتى 8 مساءً.

من جهتها دعت مديريات الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.