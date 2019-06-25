- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. تطبيق وقت اللياقة يتضمن عروضًا مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. تطبيق وقت اللياقة يتضمن عروضًا مميزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت وقت اللياقة تطبيقًا يحمل اسم ” تطبيق وقت اللياقة” عبر جوجل بلاي “Google play”. و “app store” في الهواتف الذكية، والذي يحتوي على العديد من المميزات والخدمات للمشتركين، والحصص التدريبية، إضافة إلى معرفة مواقع مراكز وقت اللياقة، وسهولة التجديد، أو الاشتراك مع تقسيط قيمة الاشتراك شهريًا.
كما تضمّن التطبيق خيارات التجميد في حال سفر المشترك، أو رغبته في التوقف عن أداء التدريبات، والاطلاع على آخر العروض. ويهدف وقت اللياقة إلى تقديم أفضل الخدمات الرياضية للمجتمع من خلال أحدث التقنيات، وعرفانًا بثقة أكثر من مليون مشترك خلال العشر سنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تطبيق وقت اللياقة يتضمن عروضًا مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.