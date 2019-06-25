فيديو.. تطبيق وقت اللياقة يتضمن عروضًا مميزة

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وقت اللياقة تطبيقًا يحمل اسم ” تطبيق وقت اللياقة” عبر جوجل بلاي “Google play”. و “app store” في الهواتف الذكية، والذي يحتوي على العديد من المميزات والخدمات للمشتركين، والحصص التدريبية، إضافة إلى معرفة مواقع مراكز وقت اللياقة، وسهولة التجديد، أو الاشتراك مع تقسيط قيمة الاشتراك شهريًا.

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كما تضمّن التطبيق خيارات التجميد في حال سفر المشترك، أو رغبته في التوقف عن أداء التدريبات، والاطلاع على آخر العروض. ويهدف وقت اللياقة إلى تقديم أفضل الخدمات الرياضية للمجتمع من خلال أحدث التقنيات، وعرفانًا بثقة أكثر من مليون مشترك خلال العشر سنوات الأخيرة.