السعودية تطيح بزعيم داعش في اليمن والحوثي يبحث عن مخبأ

2019-06-25

متابعات الخليج 365 -الرياض

أشاد العديد من أبناء المملكة ببسالة وشجاعة القوات الخاصة السعودية بعد نجاحها في القبض على أبو أسامة المهاجر، أمير تنظيم داعش الإرهابي حيًا في عملية نوعية ناجحة تمت بالتعاون مع القوات اليمينة بعد عمل استخباراتي مميز.

وأكّد المواطنون أن هذا العمل إنما هو رسالة واضحة لكل مَن يرعى الإرهاب ويتستّر عليه أو يُموله أو يوفر له الملاذ الإعلامي أو السياسي الآمن، مُشددين في الوقت ذاته أن الحرب على الإرهاب لا تقل أهمية عن الحرب الشرعية في اليمن لتخليصها من الميليشيا الانقلابية الحوثية التابعة لإيران.

إرهاب الحوثي وإرهاب داعش

وشدّد المواطنون على أن إرهاب الحوثي هو الوجه الآخر لإرهاب داعش والقاعدة، فكلهم يستهدفون المدنيين العُزل ولا يحترمون تعاليم الإسلام، ويضربون بالقانون الإنساني والدولي عُرض الحائط، مُستندين على الأسلحة التي يحصلون عليها من نظام الملالي عبر التهريب.

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وطالب المواطنون بأن تستمر العمليات الحربية في اليمن عبر التحالف العربي لدعم الشرعية حتى تطهير اليمن من الخونة وأتباع إيران وحزب الله الإرهابي.

شكرًا لأبطال القوات الخاصة

ووجّه المواطنون الشكر لأبطال القوات الخاصة السعودية الذين قاموا بهذه العملية النوعية الناجحة التي قادت إلى القبض على أمير داعش وعدد من قيادات التنظيم أحياء الأمر الذي يشير إلى وجود دور استخباراتي كبير قاد إلى نجاح هذه العملية.

وطالب الأهالي استمرار هذه العمليات النوعية على الأرض في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التحالف على المواقع العسكرية التابعة للحوثيين.

وأكد المواطنون أن هذه العملية النوعية تشير إلى حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن وطرد الجماعات الإرهابية من أراضيه بالرغم من انشغالها بالعمليات العسكرية الميدانية.