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2019-06-25 6 وظائف فنية وإدارية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية” في محافظة الجبيل الصناعية. وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني تكييف (عدد وظيفتين). . فني كهرباء. Advertisements . مراقب عمال الأعمال الكهربائية. . كهربائي. . مسجل ساعات دوام. وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يوليو 2019م. وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي:(هنا)









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