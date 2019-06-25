عاجل.. خالد بن سلمان: القبض على زعيم داعش في اليمن يؤكد نجاحات جنودنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن #السعوديه_تطيح_بزعيم_داعش

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن.

وأضاف “قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا”.