“التعليم” تطبق خدمة استقبال المراجعين عن بعد لمسؤولي الوزارة تسهيلًا للمواطنين

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

التقى نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، أول أمس، عددا من المستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج “لقاء” الإلكتروني، إحدى الخدمات الإلكترونية في وزارة التعليم، وذلك بهدف الوصول إلى تواصلٍ أسرع وأكثر سهولة ويسرًا، مما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة لقاء مسؤولي الوزارة.

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جاء ذلك بناءً على توجيه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم وتيسير الخدمة المقدمة لهم.

وخلال تطبيق الخدمة، تم استقبال المستفيدين، والاطلاع على متطلباتهم، والتوجيه حيالها لجهات الاختصاص المختلفة في الوزارة، وهذه الخطوة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى وزارة التعليم إلى اكتمالها قريبا.

وذكر المشرف العام على مركز تواصل عبد العزيز بن منصور العصيمي، أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من حرص الوزير والنائب على خلق قنوات تواصلٍ فاعلة، موضّحًا أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تتم من خلال تقديم المستفيد طلبًا عبر منصّة تواصل، مرفقا معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب، ومن ثَمّ يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقًا عقد اللقاء عبر الدوائر التلفزيونية الإلكترونية التي تربط كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بديوان الوزارة في الرياض.