استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو العداد موقع الشركة السعودية للكهرباء

خدمة الفواتير أو استعلام عن فاتورة الكهرباء من موقع الشركة السعودية للكهرباء برقم الحساب أو رقم العداد، والتي تعد من الخدمات الهامة للمشتركين، للتعرف على قيمة الفواتير الشهرية تمهيداً لموعد الاستحقاق، كي يتمكن المواطن او المقيم من سداد فواتير الكهرباء في موعدها، حيث توفر الشركة امكانية التعرف على قيمة ومقدار الاستهلاك بمختلف انواعة وبالاخص المنزلي، قبل موعد استحقاق الدفع، بالتالي يستطيع المشترك تسديد الفواتير في المواقيت المحددة.

الشركة السعودية للكهرباء حرصت على تقديم خدمات الفواتير للمشتركين لتكون متاحة للاستعلام في أي وقت، وبأي مكان وعلى مختلف الوسائل التكنولوجية الرقمية، وقدمت تطبيقات على أجهزة الهواتف المحمولة وصول اشعارات استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وتسجيل الدخول على حساب المشترك ومتابعة تفاصيل الفواتير الشهرية، وسنوضح بعض طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء الشهرية للمشتركين عبر وضع الروابط الإلكترونية الخاصة بذلك.

طرق استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو رقم العداد

احد طرق استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء، ثم اختيار خدمة الفواتير من البوابة الخارجية، وإدخال رقم حساب المشترك المدون على واحدة من الفواتير الورقية السابقة، والرمز المرئي ثم استعلام عن قيمة الفاتورة، وهذا هو رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية للمشتركين.

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كيفية حساب قيمة الاستهلاك

قدمت الشركة السعودية للكهرباء معادلة حساب قيمة الاستهلاك الشهرية للفاتورة.

كمية الاستهلاك للشريحة/30 يوم *عدد الايام الفعلي (تاريخ القراءة السابقة – تاريخ القراءة الحالية)

موقع الشركة السعودية للكهرباء

الاستعلام عن كيفية حساب كمية الاستهلاك للشريحة وباقي خدمات الفواتير وتقديم اعتراض أو شكوى من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء والتي توضح كذلك تعريفة شرائح الاستهلاك المتنوعة ما بين المنزل والتجاري والزراعي وغيرها.

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