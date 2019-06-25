شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تُعلن افتتاح مطار خليج نيوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم (الثلاثاء)، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمالي المملكة، مشيرة إلى أن المطار سيبدأ في استقبال أولى رحلاته التجارية بدء من (الأحد) 30 يونيو 2019.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المطار تم ترخيصه من قِبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع القادم، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قِبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» في وقت سابق بالرمز «NUM».
هذا وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
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