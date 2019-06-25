شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر إلى كوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي: صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي: «بيان من الديوان الملكي» بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الثلاثاء 1440/10/22 الموافق 2019/6/25 لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.



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