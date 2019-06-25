شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: استقبال المراجعين «عن بعد».. بدوائر تلفزيونية إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم وتيسير الخدمة المقدمة لهم، التقى نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أمس الأول (الأحد) عدداً من المستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج «لقاء» الإلكتروني، إحدى الخدمات الإلكترونية في وزارة التعليم، وذلك بهدف الوصول إلى تواصلٍ أسرع وأكثر سهولة ويسراً، ما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة لقاء مسؤولي الوزارة.

وخلال تطبيق الخدمة تم استقبال المستفيدين، والاطلاع على متطلباتهم، والتوجيه حيالها لجهات الاختصاص المختلفة في الوزارة، وهذه الخطوة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى وزارة التعليم إلى اكتمالها قريباً.

وذكر المشرف العام على مركز «تواصل» عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من حرص الوزير ونائبه على خلق قنوات تواصلٍ فاعلة، موضّحاً أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تتم من خلال تقديم المستفيد طلباً عبر منصّة «تواصل»، مرفقا معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب، ومن ثَمّ يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقاً عقد اللقاء عبر الدوائر التلفزيونية الإلكترونية التي تربط كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بديوان الوزارة في الرياض.