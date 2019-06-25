شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 دقائق.. القوات السعودية تقبض على أمير «داعش» في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (جدة)

عملية نوعية لم تتجاوز مدتها 600 ثانية تمكنت خلالها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية من الإطاحة بأمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ«أبو أسامة المهاجر»، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

العملية التي انطلقت في تمام الساعة 9:20 صباحاً من يوم الأحد 29 رمضان 1440 الموافق 3 يونيو 2019 برهنت على الاحترافية الكبرى التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة السعودية إذ لم تنتج عنها أي إصابات.

لتؤكد الجهود السعودية في القبض على «أبو أسامة المهاجر» أنه من ضمن أولويات المملكة في اليمن ملاحقة تنظيمي القاعدة وداعش كونهما من أركان الجماعات الإرهابية في اليمن، الذي أضحى بيئة خصبة للجماعات الإرهابية منذ انقلاب الحوثي على الشرعية.

ولتثبت السعودية للعالم أجمع أنه لا يوجد من هو أحرص منها على أمن واستقرار اليمن وطرد الجماعات الإرهابية من أراضيها والدور السعودي الفعال في الحفاظ على أمن واستقرار العالم.