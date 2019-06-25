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منع دخول المُقيمين إلى مكة اعتباراً من 25 شوال

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شكرا لقرائتكم خبر عن منع دخول المُقيمين إلى مكة اعتباراً من 25 شوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة منع دخول المُقيمين إلى مكة اعتباراً من 25 شوال وحتى 10 ذي الحجة.

ويأتي المنع في كل عام على منافذ العاصمة المقدسة، ويشمل وسائل المواصلات من مركبات وحافلات وشاحنات، فيما يدخل القطار لأول مرة ضمن وسائل الوصول لمكة المكرمة.

وأوضحت الإمارة أن ذلك يأتي ذلك استناداً إلى الأمر السامي رقم 7944/م/ب، بتاريخ 1427/11/6 المتضمن منع المقيمين من الدخول إلى مكة المكرمة اعتباراً من الخامس والعشرين من شهر شوال من كل عام، ما عدا المقيمين بالعاصمة المقدسة أو من لديهم أعمال بها خلال موسم الحج، شرط حصولهم على تصاريح تنقل من جهات الاختصاص.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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