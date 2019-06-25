شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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