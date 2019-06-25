10 ملايين لصغار المزارعين المستحقين بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء صرف إعانة التمور لصغار المزارعين المستحقين للإعانة لعام 1439هـ، التي بدأت في 10 شوال الحالي، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بصرف إعانة لصغار المزارعين مستخدمي طرق الري الحديثة المرشدة للمياه ويملكون 300 نخلة فما دون وبمساحة 50 دونما.

وأوضح مدير عام المكتب المهندس خالد الحسيني أنه جرى إيداع 10.3 ملايين ريال للمستحقين من مزارعي التمور بالمحافظة والهجر التابعة لها البالغ عددهم 2721 مزارعا.

ودعا الحسيني المزارعين إلى اتباع طرق الري الحديثة المرشدة للمياه للاستفادة من هذه الإعانة، وزيادة السعر الخاص بتوريد التمور لمصنع التمور بمحافظة الأحساء إلى خمسة ريالات للكيلو جرام لمن يتبع طرق الترشيد مقارنة بثلاثة ريالات للكيلوجرام لمن يتبع الطرق التقليدية في الري.