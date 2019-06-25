السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفع المجلس البلدي بجدة استيضاحا إلى الجهات المعنية حول جدوى الحلول التي قدمها مصنع الغاز بالمحافظة لمنع نقله من موقعه الحالي.
وأوضح رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي لـ»مكة» أن المسؤولين في مصنع الغاز أكدوا للمجلس أن الحلول رفعت نسبة الأمان في الموقع إلى نحو 97%، وذلك من خلال نقل الصناديق والخزانات إلى تحت الأرض، الأمر الذي من شأنه خفض نسبة الخطر من 40% إلى 3% فقط.
وكان المجلس قد طالب بنقل مصنع الغاز الذي يتوسط أكثر من خمسة أحياء جنوب شرق المحافظة بعد شكاوى عدة تلقاها من السكان، كونه يشكل خطرا على سكان تلك الأحياء في حال حدثت كارثة لا قدر الله.
ويرجع مسؤولون وجود المصنع بالقرب من السكان إلى التمدد العمراني، إذ إن بناءه قبل ثلاثة عقود كان في منطقة بعيدة عن الأحياء السكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصنع الغاز بجدة يرد على المطالبة بنقله بتخفيض الخطر إلى 3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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