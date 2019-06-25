عضو شورى يطالب الإعلام بتقييم المحتوى المسيء المقدم من أبناء الوطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

قال عضو مجلس الشورى المهندس ناصر العتيبي إنه بعد أن كان المحتوى التلفزيوني وبعض ما عرض في شهر رمضان للعام الماضي والعام الذي قبله ليس من عاداتنا ولا يليق بمجتمعنا، قدمنا توصية أنا والزميلة المشاركة عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري، للجهات المختصة ممثلة في وزارة الإعلام وهيئة الثقافة والإعلام لمنع وتشديد الرقابة على الأعمال الفنية الهابطة المسيئة للمملكة.

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وأكد العتيبي لـ»مكة» أن الهدف من المقترح أن تقوم الجهات المختصة ممثلة في وزارة الإعلام وهيئة الثقافة والإعلام بدورها في المراقبة والاطلاع وتقييم المحتويات الفنية، مبينا أن جميع ما يعرض في المملكة بالقنوات التلفزيونية والمحتويات التي تتعلق بعادات وتقاليد هذا الوطن وما عاش الوطن عليه من سنوات طويلة يعطي انطباعا للعالم ودول الخليج والعالم العربي والإسلامي.

وأشار إلى أنه عندما يقدم محتوى سيء وخاصة من أبناء الوطن عن المجتمع السعودي تصل رسالة للبعض أن مجتمعنا كان يعيش بحقبة سيئة وكانت عاداته وتقاليده ليست بالتي تربى عليها الشعب، وهذا خلاف ما نحن تربينا عليه وينافي عقيدتنا ومبادئنا.

يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى وافقت على تصويت المجلس على التوصية.