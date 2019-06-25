أمانة نجران تنشئ متنزه الصفا على مساحة 140 ألف م2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

بدأت أمانة منطقة نجران، العمل في تنفيذ مشروع متنزه الصفا غرب مدينة نجران على مساحة 140.000م2 .

Advertisements

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن عيبان أن الأمانة تولي مشاريع المتنزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتماما كبيرا، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب إن ذلك يأتي لزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير مزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطن والمقيم، التي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لنجران.

مشروع متنزه الصفا: