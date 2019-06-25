أمانة نجران تنشئ متنزه الصفا على مساحة 140 ألف م2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بدأت أمانة منطقة نجران، العمل في تنفيذ مشروع متنزه الصفا غرب مدينة نجران على مساحة 140.000م2 .
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن عيبان أن الأمانة تولي مشاريع المتنزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتماما كبيرا، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية.
وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب إن ذلك يأتي لزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير مزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطن والمقيم، التي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لنجران.
مشروع متنزه الصفا:
- شلال يمتد من أعلى جبل رعوم حتى أسفله
- مسطحات خضراء وأشجار
- ملعب لكرة القدم
- ألعاب أطفال
- مشايات من الخرسانة المطبوعة والممشطة
- دورات مياه
- مبنى إداري.
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