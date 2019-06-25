نائب أمير مكة يطلع على تقنيات محكمة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مكتبه بمقر الإمارة، رئيس المحكمة العامة بجدة الدكتور عبدالله العضيبي.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء إلى شرح عن البرامج التقنية المستخدمة في المحكمة العامة بجدة، والهادفة لتسريع إجراءات التقاضي واختصار عملية التوثيق العدلي، إضافة إلى تسهيل وصول المستفيد إلى مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة توفيرا لوقت وجهد المراجعين.

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كما استقبل الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بمقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا اللواء علي المنتشري.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته عبر مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره للأمير بدر بن سلطان، مؤكدا حرصه وزملاؤه على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.