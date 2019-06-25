وزير الإعلام يناقش سبل تنويع مصادر دخل الصحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش وزير الإعلام تركي الشبانة خلال لقائه في مكتبه بجدة أمس، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية، التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، إضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف الكترونيا وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة.

كما تم تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية، وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقا لرؤية المملكة 2030 بما يطور المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.