القتل تعزيرا لمهربي حبوب محظورة بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني صالح محمود بركات - سوري - لتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيزا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وجرى تنفيذ حكم القتل في الجاني أمس بالجوف.
كما أصدرت الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني صقر بن نويزل بن عواد الرويلي - سعودي - لتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيزا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وجرى تنفيذ حكم القتل في الجاني أمس بالجوف.
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