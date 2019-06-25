جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس أسماء الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440 / 1441.

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وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول الكترونيا، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة «تحقق من حالة الطلب» مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة 25 / 10 / 1440هـ الموافق 28 / 06 / 2019م، لافتا إلى أنه يمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الالكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفاتهم تلقائيا، مشددا على المرشحين في المسار الصحي بطباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

ودعا الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة إلى ضرورة الدخول على أيقونة «استعراض طلب سابق» في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.