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خط ملاحي قطري لتخفيف العقوبات عن طهران

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر الإيرانية جنوب البلاد سياوش أرجمند زادة عن استعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

وأشار أرجمند زادة إلى أن السفينة «جراند فري» المخصصة للشحن ونقل الركاب على طريق بوشهر - قطر البحري، سوف يتم استخدامها في بادئ الأمر لنقل السلع وبعد توفر الإمكانات اللازمة فيها، ستنقل الركاب بين البلدين.

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وأضاف أن السفينة ستبحر مرتين في كل أسبوع لنقل الركاب والسلع على طريق بوشهر - قطر البحري.

وأكد المسؤول الإيراني أن تفعيل الخط الملاحي البحري يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصا سياحية كبيرة في محافظة بوشهر.

يشار إلى أن العلاقات بين إيران وقطر تعززت عقب إعلان السعودية ومصر والبحرين والإمارات عن قطع العلاقات معها في منتصف عام 2017 متهمة الدوحة بدعم «الإرهاب».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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