البنك الدولي يدرب موظفي المشتريات بـ 9 جهات حكومية على الحد من مخاطر الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بدأ البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) برنامجا تدريبيا حول «توظيف الأدوات الرقمية للحد من مخاطر الفساد في المشتريات الحكومية»، لمدة أربعة أيام، في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
ووفق بيان لنزاهة أمس، يحضر البرنامج التدريبي عدد من الموظفين في إدارات المشتريات والعقود في 9 جهات حكومية، هي: وزارات الداخلية، والمالية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة، ورئاسة أمن الدولة.
وتهدف الدورة إلى التعرف على السمات الرئيسة للمشتريات الالكترونية في المملكة، وأمثلة عن الممارسات الدولية، بما في ذلك جمع ونشر البيانات المتعلقة بأنشطة المشتريات، واستخدام تحليلات البيانات والتكنولوجيا لتقييم وإدارة مخاطر الفساد في المشتريات العامة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشتريات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتمكين الوصول إلى الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) رقميا من المعلومات ومبادئ إشراك أصحاب المصلحة.
9 جهات حكومية:
- وزارة الداخلية
- وزارة المالية
- وزارة الصحة
- وزارة التعليم
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- هيئة الرقابة والتحقيق
- النيابة العامة
- ديوان المراقبة العامة
- رئاسة أمن الدولة
أهداف الدورة
- التعرف على السمات الرئيسة للمشتريات الالكترونية في المملكة
- أمثلة عن الممارسات الدولية المتعلقة بأنشطة المشتريات
- استخدام تحليلات البيانات والتكنولوجيا لتقييم وإدارة مخاطر الفساد
- استخدام التكنولوجيا الرقمية لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشتريات
- تمكين الوصول إلى الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) رقميا
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