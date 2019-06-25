روحاني غاضب من معاقبة المرشد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني غضبه بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المرشد علي خامنئي، ووصفها بـ «الخطوة الحمقاء والمثيرة للسخرية». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول: «أي حكومة تمتلك أدنى مستوى من الحكمة والتعقل لا تصدر قرارا بعقوبات على أعلى مسؤول في بلد آخر، وفي هذه الحالة فإنه لم يتم فرض عقوبات على مسؤول سياسي فحسب، بل إنه ديني واجتماعي ومعنوي أيضا»، وادعى أن «قائد الثورة لا يمتلك أموالا في الخارج حتى تطالها العقوبات، وكل ما يملكه هو منزل متواضع وحسينية».



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