سامابكو توقع اتفاقية تمويل بـ 2.25 مليار لاستبدال قرض قائم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات «سامابكو»، التابعة لشركتي الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» والتعدين العربية السعودية «معادن»، اتفاقيات تمويل مع 5 بنوك المحلية بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) لاستبدال قرض قائم بتمويل بديل وبشروط تمويلية أفضل.

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وأشارت الشركتان في بيانين لهما على «تداول» إلى أن البنوك التجارية المحلية التي وقعت الاتفاقية هي، البنك السعودي البريطاني، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي.

وذكرتا أن مدة اتفاقية المرابحة 12 سنة تسدد على 24 قسطا نصف سنوي مجدولا، تبدأ من 31 ديسمبر 2019.

وأفادت «معادن» بأنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث أن عضو مجلس إدارتها المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، كما ترأس لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب.