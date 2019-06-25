ضبط عصابة صينية تمتهن تهريب النساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الشرطة الإندونيسية أمس أنها ألقت القبض على تسعة أشخاص، بينهم ثمانية صينيين، للاشتباه في تورطهم في عصابة لتهريب البشر تغري ضحاياها من النساء بالزواج من رجال صينيين.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو «إن المشتبه بهم، الذين جرى إلقاء القبض عليهم مطلع هذا الشهر، أغروا الضحايا بالتعهد بتقديم 1400 دولار لكل منهن كدفعة مسبقة لموافقتهن على السفر والزواج من رجل صيني».

وأوضح الأمين العام لتحالف العمال المهاجرين بإندونيسيا بوبي أنور معروف أن معظم الضحايا من السيدات اللاتي يحظين بمستوى تعليم منخفض ويعانين من الفقر.