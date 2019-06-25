السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا
أعلنت الشرطة الإندونيسية أمس أنها ألقت القبض على تسعة أشخاص، بينهم ثمانية صينيين، للاشتباه في تورطهم في عصابة لتهريب البشر تغري ضحاياها من النساء بالزواج من رجال صينيين.
وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو «إن المشتبه بهم، الذين جرى إلقاء القبض عليهم مطلع هذا الشهر، أغروا الضحايا بالتعهد بتقديم 1400 دولار لكل منهن كدفعة مسبقة لموافقتهن على السفر والزواج من رجل صيني».
وأوضح الأمين العام لتحالف العمال المهاجرين بإندونيسيا بوبي أنور معروف أن معظم الضحايا من السيدات اللاتي يحظين بمستوى تعليم منخفض ويعانين من الفقر.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عصابة صينية تمتهن تهريب النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.