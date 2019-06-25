الساونا لا تساعد في خسارة الوزن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

فيما كشفت دراسة جديدة أن جلسة الساونا تقدم الكثير من الفوائد الصحية مثل ممارسة الرياضة، ولكنها أشارت إلى أن جلسات الساونا لن تساعد في خسارة الوزن، لأنه لا يوجد نشاط عضلي.

ووجدت الدراسة التي أجراها علماء الرياضة في جامعة هاله - فيتنبرج بألمانيا، أن مستويات ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب لمستخدمي الساونا مماثلة للرياضيين الهواة خلال ممارسة الرياضة لفترة قصيرة أو متوسطة.

وتماشيا مع دراسات سابقة تركز على التأثيرات الطويلة المدى لاستخدام الساونا، خلص العلماء إلى أن الفوائد الصحية للجهاز القلبي الوعائي، على سبيل المثال، مماثلة لتلك الناتجة عن الأنشطة الرياضية.