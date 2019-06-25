السعودية | محمد بن سلمان يتوجه لكوريا الجنوبية قبل مشاركته بقمة الـ20

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يتوجه لكوريا الجنوبية قبل مشاركته بقمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن. وسيلتقي ولي العهد السعودي في كوريا الرئيس الكوري وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما سيرأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان نهاية يونيو/حزيران الحالي. وأصدر الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء بيانا جاء فيه: "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية كوريا/مون جاي إن، فقد غادر سموه هذا اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440هـ الموافق 25 / 6 / 2019م لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي سموه خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان".

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