ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس على مائدة التفاوض.
وقال "بولتون" للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرَيْه الروسي والإسرائيلي، في القدس المحتلة، وأوردت "رويترز" جانبًا منه: "إما أن يفهموا المغزى أو سنمضي قدمًا ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط".
وأعرب المستشار الأمريكي عن اعتقاده بأن خليطًا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض.
"بولتون": العقوبات الأمريكية ستُرغم إيران على التفاوضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس على مائدة التفاوض.
وقال "بولتون" للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرَيْه الروسي والإسرائيلي، في القدس المحتلة، وأوردت "رويترز" جانبًا منه: "إما أن يفهموا المغزى أو سنمضي قدمًا ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط".
وأعرب المستشار الأمريكي عن اعتقاده بأن خليطًا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:41 PM
لوّح بمزيد من الضغوط في حال عدم استجابتها
ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس على مائدة التفاوض.
وقال "بولتون" للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرَيْه الروسي والإسرائيلي، في القدس المحتلة، وأوردت "رويترز" جانبًا منه: "إما أن يفهموا المغزى أو سنمضي قدمًا ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط".
وأعرب المستشار الأمريكي عن اعتقاده بأن خليطًا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض.
، "بولتون": العقوبات الأمريكية ستُرغم إيران على التفاوض ،
المصدر : الخليج 365
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