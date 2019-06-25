، "بولتون": العقوبات الأمريكية ستُرغم إيران على التفاوض ،

محمد بن مسعود - الدمام - لوّح بمزيد من الضغوط في حال عدم استجابتها

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس على مائدة التفاوض.

وقال "بولتون" للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرَيْه الروسي والإسرائيلي، في القدس المحتلة، وأوردت "رويترز" جانبًا منه: "إما أن يفهموا المغزى أو سنمضي قدمًا ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط".

وأعرب المستشار الأمريكي عن اعتقاده بأن خليطًا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض.