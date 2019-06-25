، تسلُّل حوثي فاشل ينتهي بمقتل 15 متمردًا في الضالع ،

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قُتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، أثناء محاولتهم التسلُّل في اتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن مجموعة من الميليشيا الإرهابية حاولت التقدُّم في اتجاه مواقع الجيش في حبيل الميدان، وتبة اللغامات بمنطقة الريبي في جبهة حجر.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الانقلابية، وأجبرتها على التراجع في اتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبُّدها 15 قتيلًا، وجرح آخرين.
على الصعيد نفسه: قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم تعزيزات الميليشيا القادمة من منطقتَيْ: عويش، والطيرمانة، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.
تسلُّل حوثي فاشل ينتهي بمقتل 15 متمردًا في الضالعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
قُتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، أثناء محاولتهم التسلُّل في اتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن مجموعة من الميليشيا الإرهابية حاولت التقدُّم في اتجاه مواقع الجيش في حبيل الميدان، وتبة اللغامات بمنطقة الريبي في جبهة حجر.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الانقلابية، وأجبرتها على التراجع في اتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبُّدها 15 قتيلًا، وجرح آخرين.
على الصعيد نفسه: قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم تعزيزات الميليشيا القادمة من منطقتَيْ: عويش، والطيرمانة، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:38 PM
الجيش اليمني يقصف تعزيزات للميليشيا
قُتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، أثناء محاولتهم التسلُّل في اتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن مجموعة من الميليشيا الإرهابية حاولت التقدُّم في اتجاه مواقع الجيش في حبيل الميدان، وتبة اللغامات بمنطقة الريبي في جبهة حجر.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الانقلابية، وأجبرتها على التراجع في اتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبُّدها 15 قتيلًا، وجرح آخرين.
على الصعيد نفسه: قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم تعزيزات الميليشيا القادمة من منطقتَيْ: عويش، والطيرمانة، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.
، تسلُّل حوثي فاشل ينتهي بمقتل 15 متمردًا في الضالع ،
المصدر : الخليج 365
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