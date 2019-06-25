محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الإدارة العامة للمرور بأن ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية. جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر. المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.. مخالفة مرورية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-25 أكدت الإدارة العامة للمرور بأن ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية. جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر. Advertisements 25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 08:11 PM أكدت الإدارة العامة للمرور بأن ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية. جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر. ، المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.. مخالفة مرورية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.. مخالفة مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.