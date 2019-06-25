محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيه من خادم الحرمين صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية كوريا/ مون جاي إن، فقد غادر سموه هذا اليوم الثلاثاء 22/ 10/ 1440هـ الموافق 25/ 6/ 2019م لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي سموه خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين في اليابان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-25 صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية كوريا/ مون جاي إن، فقد غادر سموه هذا اليوم الثلاثاء 22/ 10/ 1440هـ الموافق 25/ 6/ 2019م لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي سموه خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان. حفظ الله سموه في سفره وإقامته. Advertisements 25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 07:38 PM اخر تعديل 25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 08:32 PM بتوجيه من خادم الحرمين بتوجيه من خادم الحرمين صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية كوريا/ مون جاي إن، فقد غادر سموه هذا اليوم الثلاثاء 22/ 10/ 1440هـ الموافق 25/ 6/ 2019م لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي سموه خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

، ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين في اليابان ،

المصدر : الخليج 365

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