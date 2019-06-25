، "جوتيريس": من المهم مواصلة السلام في الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتين ،

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الثلاثاء)، أن من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.
وكان جوتيريس يتحدث في مؤتمر في نيويورك لجمع أموال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بينما استعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان في البحرين عن خطة اقتصادية حجمها 50 مليار دولار للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ووفقًا لـ"رويترز": لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة "ترامب" ستتخلى عن حل الدولتين الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
ورفضت إدارة "ترامب" باستمرار الالتزام بتلك الرؤية، وأبقت الشق السياسي من خطة السلام طي الكتمان حتى الآن.
"جوتيريس": من المهم مواصلة السلام في الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الثلاثاء)، أن من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.
وكان جوتيريس يتحدث في مؤتمر في نيويورك لجمع أموال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بينما استعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان في البحرين عن خطة اقتصادية حجمها 50 مليار دولار للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ووفقًا لـ"رويترز": لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة "ترامب" ستتخلى عن حل الدولتين الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
ورفضت إدارة "ترامب" باستمرار الالتزام بتلك الرؤية، وأبقت الشق السياسي من خطة السلام طي الكتمان حتى الآن.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
07:45 PM
بالتزامن مع مؤتمر البحرين
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الثلاثاء)، أن من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.
وكان جوتيريس يتحدث في مؤتمر في نيويورك لجمع أموال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بينما استعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان في البحرين عن خطة اقتصادية حجمها 50 مليار دولار للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ووفقًا لـ"رويترز": لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة "ترامب" ستتخلى عن حل الدولتين الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
ورفضت إدارة "ترامب" باستمرار الالتزام بتلك الرؤية، وأبقت الشق السياسي من خطة السلام طي الكتمان حتى الآن.
، "جوتيريس": من المهم مواصلة السلام في الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتين ،
المصدر : الخليج 365
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