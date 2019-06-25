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نعت شركة "آيڤس" موظفها "هشام يوسف"، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها، قبل يومين، بتدوينة على حسابه في "تويتر".
وكشفت "الخليج 365"، أمس، عن استشهاد "هشام" خلال ذهابه لاستقبال أحد عملاء شركته.
"آيڤس" تنعي موظفها "هشام يوسف" ضحية هجوم الحوثي الإرهابيبدر العتيبي الخليج 365 2019-06-25
نعت شركة "آيڤس" موظفها "هشام يوسف"، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها، قبل يومين، بتدوينة على حسابه في "تويتر".
وكشفت "الخليج 365"، أمس، عن استشهاد "هشام" خلال ذهابه لاستقبال أحد عملاء شركته.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
07:32 PM
استشهد في مطار أبها وهو يؤدي عمله
نعت شركة "آيڤس" موظفها "هشام يوسف"، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها، قبل يومين، بتدوينة على حسابه في "تويتر".
وكشفت "الخليج 365"، أمس، عن استشهاد "هشام" خلال ذهابه لاستقبال أحد عملاء شركته.
، "آيڤس" تنعي موظفها "هشام يوسف" ضحية هجوم الحوثي الإرهابي ،
المصدر : الخليج 365
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