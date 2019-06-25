، "آيڤس" تنعي موظفها "هشام يوسف" ضحية هجوم الحوثي الإرهابي ،

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد في مطار أبها وهو يؤدي عمله

نعت شركة "آيڤس" موظفها "هشام يوسف"، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها، قبل يومين، بتدوينة على حسابه في "تويتر".

وكشفت "الخليج 365"، أمس، عن استشهاد "هشام" خلال ذهابه لاستقبال أحد عملاء شركته.