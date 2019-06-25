الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً في اثنين من الجناة بالجوف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، حكم القـتل تعزيراً بمهربي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم القبض على المدعو، صالح محمود بركات “سوري الجنسية”، و المدعو، صقر بن نويزل بن عواد الرويلي، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأضافت أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقـتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
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