بالصور: إطلاق أول نادي نسائي للسيارات بالمملكة احتفاءً بمرور عام على قيادة المرأة

تم تأسيس أول نادي مخصص للسيدات السعوديات ، وذلك بمناسبة مرور عام على قرار السماح للنساء بقيادة السيارة.

وبحسب بيان صحفي أصدرته شركة “فولكس واجن” للسيارات، تم إصدار حوالي 50 ألف رخصة قيادة حتى الآن للنساء، حيث تُعد هذه الذكرى السنوية بمثابة نقطة تحول في حياة السعوديات.

وبدورها، قررت إحدى أبرز مؤسسات النادي، أمل فرحات، أن تجسد فكرة المساواة في حقوق المرأة بحذافيرها.

وبدعم من المكتب الإقليمي لشركة “فولكس واجن” الشرق الأوسط، نجحت فرحات في تأسيس هذا النادي، الذي يصل عدد الأعضاء فيه اليوم إلى 15 امرأة، من جميع أنحاء السعودية.

وقالت فرحات بحسب CNN : “لا يمكن لبعض الأشخاص استيعاب أهمية وجود هذا النادي بالنسبة لنا، فتعليقاتهم تخيف النساء من الانضمام”، موضحة أنها مرحلة طبيعية بسبب التغييرات التي حصلت، ويحتاج بعض الأشخاص إلى وقت للتعايش.

وتتطلع فرحات إلى الوصول لعدد أكبر من السيدات ومساندتهن لقيادة التغيير في السعودية، ساعية إلى تقديم دورات عن السلامة المرورية، وتقديم دورات الإسعافات الأولية المرتبطة بالحوادث المرورية، وصيانة السيارات.

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