هيئة الإعلام تكشف عن أرقام قياسية لبيع تذاكر السينما خلال عام واحد

كشفت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن أكثر من مليون تذكرة للسينما بيعت في المملكة خلال عام واحد. ووفقاً لصحيفة إندبندنت عربية، فإن هذا الرقم يدل على وجود إقبال كبير على صالات السينما في المملكة، على الرغم من أن انطلاق هذا النوع من الأنشطة الترفيهية في السعودية يعود إلى عام 2018، وبصالتي عرض فقط.

وتسعى هيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى الوصول إلى 80 دارا للسينما تحتوي على 700 شاشة عرض، بنهاية عام 2020.

وبلغ عدد المقاعد عام 2018 بصالات السينما في المملكة 973 مقعدا، وسيرتفع بنهاية العام الجاري إلى 12133 مقعدا في 27 دارا للعرض، أما في عام 2020، سيبلغ عدد المقاعد 30 ألفا في جميع صالات السينما بمناطق المملكة الـ13، حسب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

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