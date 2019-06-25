فيديو وصور.. القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش

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نفذت القوات الخاصة السعودية عملية نوعية في عمق الأراضي اليمنية للقبض على زعيم تنظيم داعـش الإرهابي في اليمن وعدد من أخطر قادة التنظيم.

وجرى تنفيذ العملية النوعية – التي أعلن عنها المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي اليوم الثلاثاء – في تاريخ 29 رمضان 1440هـ بعد مراقبة مستمرة للمنزل الذي يتواجد فيه من يُسمى “أمير” التنظيم الإرهابي في اليمن، والمعروف بـ”أبو أسامة المهاجر”.

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واستمرت العملية التي نُفذت عند الساعة 09:20 دقيقة صباحاً مدة 10 دقائق، جرى خلالها اقتحام المنزل الذي يتحصن فيه قائد التنظيم وعدد من المرافقين له، ومنهم المسؤول المالي للتنظيم، كما ضُبطت في المنزل أسلحـة وذخائر وأجهزة إلكترونية، وأجهزة كمبيوتر، وأموال بعملات مختلفة، وأجهزة اتصال وتحديد مواقع.

ولم تنتج عن العملية الخاصة أي أضرار جانبية بالمدنيين، حيث كان في المنزل 3 نساء و3 أطفال وقت تنفيذ العملية، ولم يصابوا بأي أذى؛ إذ جرى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين عند تنفيذ العملية.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن باقي تفاصيل العملية وأسماء المقبوض عليهم الآخرين ستعلَن لاحقاً، إذ يقتضي مسار التحقيق ذلك.



