ولي العهد يغادر إلى كوريا الجنوبية ويرأس وفد المملكة في قمة الـ20 باليابان

غادر الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) اليوم الثلاثاء، المملكة، في زيارة إلى جمهورية كوريا، كما سيترأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة باليابان.
وأصدر الديوان الملكي بيانًا جاء فيه: «بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، فقد غادر سموه هذا اليوم الثلاثاء، لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي سموه خلالها فخامته، وعددًا من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان».
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