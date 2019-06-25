الحصيني يتوقع موجة حارة ثالثة ويحدد بدايتها ومدتها

توقع الباحث الفلكي وعضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، موجة ثالثة شديدة الحرارة، تشهدها عدة مناطق بالمملكة والخليج.
وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بـ«تويتر»، إن موجة حر شديدة ثالثة متوقعة، على مناطق بالمملكة والخليج، مضيفًا أنه بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، فمن المتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، وأن تقترب من 50 درجة مئوية.
وتابع الحصيني قائلًا، إن درجة الحرارة السابقة من المتوقع تسجيلها على مناطق المدينة المنورة والشرقية، وتتجاوز درجة الحرارة الأربعينيات على باقي المناطق عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، حيث متوقع أن تعيش أجواء من مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهاراً، ومن لطيفة إلى مائلة للبرودة في الصباح الباكر.
وأوضح الباحث في الطقس، أن بداية الموجة الحارة سيكون من غدٍ الأربعاء، مع استمرار رياح البوارح، ومتوقع أن تستمر لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أنها الموجة الثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر الماضي.
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