القيادة تعزي في وفاة رئيس قبرص السابق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، في وفاة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس قبرص السابق.

وقال الملك المفدى في برقيته «تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه» وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية قبرص، قال فيها «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

يُذكر ان رئيس قبرص السابق ديمتريس كريستوفياس، توفي يوم الجمعة الماضية، عن عمر ناهز الـ72 عاما، وذلك بعد نحو شهر من مكوثه في المستشفى للعلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي.

Advertisements

وقال الدكتورمايكل ميناس، الطبيب المعالج للرئيس القبرصي السابق، غن خريستوفياس كان يعاني مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي، تفاقمت وأصبحت غير قابلة للعلاج.

والرئيس القبرصي السابق هو سادس رئيس لجمهورية قبرص وتولى السلطة من (2008-2013) وأصبح أول رئيس شيوعي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط ولبلد عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويجيد الرئيس كريستوفياس التحدث باللغة الروسية، ودرس في موسكو، كما قاد الحزب الشيوعي القبرصي (أكيل) من 1988 إلى 2008. وترأس مجلس النواب القبرصي من 2001 إلى 2008.