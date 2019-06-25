الكرملين: بوتين سيلتقي ولي العهد خلال قمة الـ20

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد بأوساكا في اليابان.

وبدأ، صباح اليوم، في مدينة أوساكا اليابانية، الاجتماع الثالث للممثلين الشخصيين لرؤساء الدول والحكومات؛ للإعداد النهائي للقمة الـ14 لمجموعة العشرين.

وسيأتي هذا الاجتماع قبل أيام من لقاء أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة في مطلع يوليو، وفق «العربية».

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن من السابق لأوانه التحدث عن اتفاق بين أعضاء أوبك والمستقلين بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.

يذكر أن السعودية ستستضيف القمة القادمة لمجموعة العشرين بعد اليابان. وكانت مجموعة العشرين تأسست سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضًا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي.