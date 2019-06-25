أمانة الطائف تطبق آلية جديدة لمعالجة 11 ألف بلاغ خلال شهر

أعلنت أمانة الطائف، أنها طبقت آلية جديدة لمتابعة ومعالجة 11 ألف بلاغ مختلف، في 11 بلدية فرعية، خلال الشهر المنصرم.

وأوضحت أمانة الطائف، أنها طبقت آلية جديدة لمتابعة البلاغات ومعالجتها في وقت قياسي، من خلال التنسيق المسبق بين الإدارات الإشرافية والفروع البلدية، حيث يتم استقبال البلاغ وبحث إمكانية معالجته ومباشرة المعالجة في وقت قياسي، ويتم متابعة ذلك من خلال أدوات لرصد البلاغات ومتابعة حالتها ونسب الإنجاز ومعوقات الإنجاز والتنفيذ، وذلك لتعزيز الخدمات البلدية ورفع كفاءتها والارتقاء بالجهد البلدي المقدم للأهالي.

وأضافت الأمانة، أنها سخرت التقنيات الحديثة في تعزيز العمل البلدي والتواصل مع الأهالي، تماشياً مع برنامج التحول البلدي 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأشارت أمانة الطائف، أنها عالجت أكثر من 11 ألف بلاغ وارد لمركز استقبال البلاغات 940 وتطبيق الواتساب وتطبيق البلاغات الجغرافية، وموقع الأمانة الإلكتروني، والتي تعمل على استقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة، وذلك خلال الشهر المنصرم.

وشملت البلاغات التي تمت معالجتها، بلاغات الصحة العامة والمكافحة الحشرية وتنسيق المشاريع والتجهيز والمسالخ وصحة البيئة والأسواق والحدائق والتجميل والعمليات والطوارئ وتحسين المشهد الحضري، والصيانة والإنارة والنظافة والخدمات البلدية في الفروع البلدية «11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية».