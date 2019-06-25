رصد مخالفات لنظام مكافحة التبغ بحفر الباطن

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة حفر الباطن، جولاتها الرقابية والتفتيشية، بعدما بدأت تنفيذها للمرحلة الرقابية الثانية على المقاهي التي تقدم الشيش والمعسلات؛ للوقوف على تطبيق نظام مكافحة التبغ.

ونفذت اللجنة الوطنية جولات جديدة لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته؛ حيث رصدت 3 مخالفات متمثلة في 13 علبة معسل و45 علبة دخان غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، إضافة لرصد 2 كيلو تنباك معاد التصنيع، وعدم وجود لوحات تحذيرية من التبغ تم تركيبها سابقا.

كما تم تسجيل 3 تعهدات بعدم تكرار المخالفات وإزالتها خلال أربع وعشرين ساعة، والتأكيد عليها بتطبيق كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ ومشتقاته.

وكانت وزارة الصحة بدأت في وقت سابق، حملة رقابية شاملة لجميع محلات منافذ بيع التبغ ومشتقاته، سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.