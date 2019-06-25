واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة حفر الباطن، جولاتها الرقابية والتفتيشية، بعدما بدأت تنفيذها للمرحلة الرقابية الثانية على المقاهي التي تقدم الشيش والمعسلات؛ للوقوف على تطبيق نظام مكافحة التبغ.
ونفذت اللجنة الوطنية جولات جديدة لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته؛ حيث رصدت 3 مخالفات متمثلة في 13 علبة معسل و45 علبة دخان غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، إضافة لرصد 2 كيلو تنباك معاد التصنيع، وعدم وجود لوحات تحذيرية من التبغ تم تركيبها سابقا.
كما تم تسجيل 3 تعهدات بعدم تكرار المخالفات وإزالتها خلال أربع وعشرين ساعة، والتأكيد عليها بتطبيق كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ ومشتقاته.
وكانت وزارة الصحة بدأت في وقت سابق، حملة رقابية شاملة لجميع محلات منافذ بيع التبغ ومشتقاته، سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد مخالفات لنظام مكافحة التبغ بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.